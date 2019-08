Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Diebstahl

Meiningen (ots)

Zwischen Dienstag (06.08.2019) und Montag (12.08.2019) versuchten Unbekannte mehrere Zaunsfelder eines Grundstückes in der Gothaer Straße in Schmalkalden zu entwenden. Da die Felder offensichtlich für den Transport zu groß waren, wollten sie diese kürzen. Dieses Vorhaben scheiterte, deshalb ließen die Täter das ersehnte Diebesgut zurück. Es entstand dennoch Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

