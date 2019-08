Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis und Unfall gebaut

Hirschbach (ots)

Ein 18-Jähriger befuhr in der Nacht zum Montag mit einem PKW den Waldweg vom ehemaligen Steinbruch Hirschbach in Richtung Erlauer Waldbad. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Dabei entstand am Baum sowie am Fahrzeug Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro. Der Fahrer stieg nach dem Crash unverletzt aus und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Wie sich später herausstellte, fuhr der junge Mann ohne Fahrerlaubnis. Das Auto hatte er ohne Kenntnis des Halters genutzt.

