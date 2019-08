Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Über rote Ampel gefahren

Suhl (ots)

An der Kreuzung auf Höhe eines Einkaufscenters in der Friedrich-König-Straße in Suhl missachtete Montagnachmittag ein Opel-Fahrer die rote Ampel und stieß mit einem Renault zusammen. Dabei verletzte sich die Beifahrerin des Renault leicht. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Renault-Fahrer ergab einen Wert von 0,88 Promille. Dies hatte eine Blutentnahme im Klinikum Suhl zu Folge. Beide Fahrer erhielten eine Anzeige.

