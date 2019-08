Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Raub

Suhl (ots)

Ein nichtdeutsche Staatsbürger versuchte am Montag gegen 18.00 Uhr die Handtasche eines 81-Jährigen zu entreißen, als dieser am Herrenteich in der Joseph-Haydn-Straße in Suhl unterwegs war. Der Rentner hielt seine Tasche jedoch fest. Als ein zweiter ausländischer Mann hinzukam, machten sich beide aus dem Staub. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Raubes. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

