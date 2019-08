Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb

Suhl (ots)

Ein Zeuge beobachtete Montagnachmittag einen nichtdeutschen Mitbürger, der Kopfhörer aus dem Regal eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße in Suhl nahm. Der Mann öffnete die Verpackung, steckte die Kopfhörer in seine Jackentasche und verließ den Laden, ohne die Ware zu bezahlen. Die informierten Polizisten stellten während der Durchsuchung des 30-Jährigen mehrere geklaute Socken fest. Er erhielt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell