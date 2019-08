Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb gefasst

Suhl (ots)

Mitarbeiter eines Einkaufscenters in der Friedrich-König-Straße in Suhl meldeten Montagnachmittag einen flüchtigen Ladendieb. Im Rahmen der Fahndung stellten Polizisten drei Männer im Bereich des Müllplatzes fest. Einer davon versuchte wegzulaufen und warf dabei einen Gegenstand weg. Es stellte sich heraus, dass es sich um Betäubungsmittel, verpackt in Alupapier handelte. Dieses stellten die Beamten sicher. Ein weiterer Mann aus dieser Gruppe hatte das Diebesgut aus mehreren Geschäften des Einkaufscenters bei sich. Auch dieses wurde sichergestellt. Die beiden Männer nichtdeutscher Herkunft erhielten eine Anzeige.

