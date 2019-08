Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl einer Kettensäge

Suhl (ots)

In der Zeit vom 08.08.2019, 18:30 Uhr bis zum 09.08.2019, 09:00 Uhr drang ein unbekannter Täter in Schmiedefeld in der Hüttenstraße in eine Werkstatt ein. Dort entwendete dieser eine Kettensäge im Wert von 500 Euro. Am Gebäude selbst entstand ein Sachschaden von 20 Euro. Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, meldet sich bitte beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681-369224.

