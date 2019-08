Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit über 4 Promille mit Fahrrad gestürzt

Wasungen (ots)

Am Samstag den 10.08.19 um 22:42 Uhr ging bei Rettungsdienst und der Polizei Meiningen eine Mitteilung über eine gestürzten Radfahrer in Wasungen ein. Wie sich herausstellte war ein 42 jähriger mit seinem Fahrrad in der Damaschkestraße zu Fall gekommen und habe sich dabei eine blutende Wunde im Gesicht zugezogen. Ein Atemalkoholtest zeigte warum der 42 jährige nicht mehr in der Lage war, sein Fahrrad zu führen. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 4,06 Promille. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum eingeliefert, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell