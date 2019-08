Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Drogeneinfluss

Meiningen (ots)

Am Samstag den 10.08.19 gegen 13:00 Uhr wurde ein 19 jähriger Autofahrer in der Landsberger Str. in Meiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch die Beamten festgestellt, dass dieser zum Zeitpunkt seiner Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Fahrer wurde im Klinikum Meiningen ein Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

