Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit PKW überschlagen

Schwickershausen (ots)

Am Samstag den 10.08.19 gegen 11:25 Uhr kam es auf der K62 zwischen Schwickershausen und Einödhausen zu einem Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher mit seinem PKW überschlagen hat. Der 62 jährige kam mit seinem PKW auf Höhe Unterharles in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Zaun, welcher auf einer Länge von ca. 20m beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selber und unverletzt aus dem PKW befreien. Am PKW entstand Totalschaden.

