Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wachsamer Hindfelder meldet Unfallflucht der Polizei

Römhild, OT Hindfeld (ots)

Ein 41-jähriger Fahrer eines 7,5 Tonnen schweren LKW befuhr am 09.08.2019 gegen 12:20 Uhr die K505 von Gleichamberg kommend, in Richtung Hindfeld. Der LKW hatte mehrere Plastikrohre für den Tiefbau an Bord. Jedoch waren diese so schlecht geladen, dass der LKW-Fahrer erst das Ortseingangsschild von Hindfeld beschädigte und dann einen ca. 3,5 m hohen Holunderstrauch.

Der Fahrer des LKW bemerkte dies, hielt kurz an, um die auf der Straße verteilten Äste bei Seite zu räumen, entfernte sich jedoch wieder vom Unfallort, ohne die Schäden zu melden.

Ein wachsamer 71-jähriger Hindfelder bemerkte dies und verständigte die Polizei. Der Unfallverursacher konnte schnell ermittelt werden und muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell