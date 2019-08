Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spritztour mit Motorrad

Schweina (ots)

In der Nacht zum Donnerstag entwendeten Unbekannte ein Motorrad der Marke "Aprilia" aus einem Werkstattschuppen auf einem Grundstück in der Erbsengasse in Schweina. Der Halter entdeckte im Verlauf des Tages sein Motorrad in der Nähe seines Wohnhauses. Am Fahrzeug waren das Lenkerschloss sowie die Zündkabel beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

