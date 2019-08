Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verräterischer Alkoholgeruch

Meiningen (ots)

Donnerstagabend kontrollierten Polizisten einen 35-Jährigen, der mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen in der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen unterwegs war. Die Beamten vernahmen während der Kontrolle deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Dieser war nicht in der Lage, den Alkomaten zu beatmen. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Die Polizisten brachten den Mann daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus und zeigten ihn an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell