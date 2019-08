Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto rollte los

Meiningen (ots)

Nachdem eine Frau Mittwochnachmittag ihr Fahrzeug in der Röntgenstraße in Meiningen parkte und ausstieg, machte sich dieses selbstständig und rollte in Richtung Drachenbergstraße. Beim Versuch, das Auto anzuhalten, verletzte sich die Fahrerin leicht am Kopf. Der PKW stieß letztendlich gegen eine Mauer. Es entstand Sachschaden. Laut ihren Anagaben zog sie vor dem Aussteigen die Handbremse und legte sogar den Gang ein.

