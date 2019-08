Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallverursacher geschnappt

Rappelsdorf (ots)

Der Fahrer eines PKW mit französischem Kennzeichen übersah beim Anfahren vom Straßenrand in der Meininger Straße in Rappelsdorf einen Moped-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Simson-Fahrer stürzte. Der Auto-Fahrer stieg nur kurz aus und fuhr anschließend gleich weiter, ohne dem 15-Jährigen zu helfen. Der Junge fuhr, trotz Schmerzen an Knie und Hand, nach Hause zu seiner Mutter. Diese informierte die Polizei. Polizisten stellten kurze Zeit später einen Opel mit französischem Kennzeichen in Schleusingen fest. Der Fahrer gab zu, den Unfall verursacht zu haben. Da er davon ausging, dass dem Kind nichts passiert sei, fuhr er weiter. Die zuständige Staatsanwältin ordnete die Sicherstellung des Führerscheins an.

