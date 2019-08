Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl in Tankstelle

Suhl (ots)

Dienstagnachmittag entwendete ein noch unbekanntes Pärchen mehrere E-Zigaretten aus einer Tankstelle in der Schützenstraße in Suhl. Die beiden lenkten die Kassiererin ab. In einem passenden Moment nahm der Mann die Zigaretten und ein Liquid im Gesamtwert von etwa 23 Euro aus dem Regal und steckte das Diebesgut ein. Danach verließ das Paar die Tankstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

