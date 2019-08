Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Abgelaufene Hauptuntersuchung und ohne Fahrerlaubnis

Zella-Mehlis (ots)

Während einer Verkehrskontrolle Mittwochvormittag stellten Polizisten einen 43-jährigen Fahrzeug-Führer in der Industriestraße in Zella-Mehlis fest. An seinem Auto war der Termin für die Hauptuntersuchung überfällig, und der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis. Er erhielt eine Anzeige.

