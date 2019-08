Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Senfte" in Suhl meldeten Mittwochnachmittag einen Ladendiebstahl, den ein nichtdeutsches Pärchen beging. Beide hatten den Laden bereits verlassen. Polizisten stellten die Diebe aufgrund einer Personenbeschreibung an der Wendeschleife "Neuer Friedberg" fest. Sie führten das Diebesgut bei sich. Dabei handelte es sich um Damenunterwäsche, einen elektrischen Herrenrasierer und ein Paar Turnschuhe. Der Mann und die Frau erhielten eine Anzeige und wurden erkennungsdienstlich behandelt.

