Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen zerstochen

Suhl (ots)

Unbekannte zerstachen vermutlich in der Nacht zum Dienstag alle vier Reifen eines PKW, der vor einem Wohnhaus im Steinfelder weg in Suhl geparkt war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

