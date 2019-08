Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tankbetrug

Zella-Mehlis (ots)

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer füllte am Dienstag gegen 19.20 Uhr den Tank seines Opels mit Diesel und verleiß den Tankstellenbereich in der Suhler Straße in Zella-Mehlis, ohne die Rechnung von rund zehn Euro zu bezahlen. Da das Kennzeichen des Opels bekannt ist, ermittelt jetzt die Polizei gegen den Halter wegen Tankbetrugs.

