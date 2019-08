Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholgeruch

Wernshausen (ots)

Polizisten kontrollierten Dienstagabend einen Dacia-Fahrer in der Thomas-Mann-Straße in Wernshausen. Als die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes feststellten, ließen sie ihn pusten. Der Alkomat zeigte einen Wert von 1,11 Promille. Es folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige.

