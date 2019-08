Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von Hunden gebissen

Lindenau (ots)

Ein 54-Jähriger lief Dienstagnachmittag entlang des Weinbergsweges in Lindenau, als ihm eine Frau mit zwei Hunden entgegenkam. Während eines kurzen Gesprächs griffen die Tiere plötzlich den Mann an und warfen ihn zu Boden. Er erlitt mehrere leichte Bisswunden, weswegen er sich ärztlich behandeln ließ. An der Kleidung entstand Sachschaden. Ob die Hunde angeleint waren, muss die Polizei jetzt ermitteln.

