Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radbolzen gelockert

Suhl (ots)

Unbekannte lösten vermutlich in der Nacht zum Freitag (02.08.2019) die Radbolzen von einem Renault und einem VW. Beide Fahrzeuge waren im Rosenweg in Suhl geparkt. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

