Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu sdhnell mit E-Scooter

Bad Liebenstein (ots)

Freitagabend stellten Polizeibeamte der PI Bad Salzungen einen Mann mit einem E-Scooter in der Bahnhofstraße in Bad Liebenstein fest, der mit 40 km/h unterwegs war, obwohl er laut Gesetz maximal 20 km/h fahren durfte. Am Roller befand sich kein Versicherungskennzeichen und er war nicht zugelassen. Ein freiwilliger Drogentest reagierte bei dem Fahrer positiv. Die Beamten nahmen ihn zur Blutentnahme mit ins Klinikum Bad Salzungen und zeigten ihn an.

