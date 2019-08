Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Frauensee (ots)

In der Gartenstraße in Frauensee ereignete sich am Freitag früh ein Unfall mit drei Fahrzeugen. Die Fahrerin eines Pkw Hyundai fuhr von einem Grundstück auf die Gartenstraße auf und beachtete hierbei nicht einen von links kommenden Pkw Opel. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge der Opel gegen einen geparkten Pkw Citroen gedrückt wurde. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 5.500 Euro.

