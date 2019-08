Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bis es wirlich nicht mehr weiter ging

Suhl (ots)

Am 02.08.2019 gegen 10:30 erhielt die Meininger Polizei die Mitteilung über eine Verkehrsteilnehmerin, welche mit auffallenden Beschädigungen am Fahrzeug die Landstraße von Trusetal in Richtung Seligenthal befuhr. Die 58-jährige Fahrerin des Pkw konnte in Seligenthal angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Offenbar wurde während der Fahrt der rechte Vorderreifen beschädigt. Die Fahrzeugführerin setzte die Fahrt dennoch mit plattem Reifen und fortfolgend auf der Felge fahrend fort. Schlussendlich kam diese in der Ortslage Seligenthal zum Stehen, da nunmehr die rechte Vorderachse samt Radaufhängung vom Fahrzeug auf die Fahrbahn fiel. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Aufgrund der dadurch verursachten unsicheren Fahrweise gefährdete die Frau zudem den Gegenverkehr, da diese mehrfach auf die linke Fahrbahnseite geriet. Weitere Zeugen, welche ebenfalls durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Meiningen unter der 03693/591-0 zu melden.

