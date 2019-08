Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Diebstahl eines Quads

Suhl (ots)

Unbekannte Täter entwendeten vermutlich im Zeitraum vom 26.07.2019 bis 02.08.2019 ein Quad von einem Grundstück im Leimbacher Weg in Schmalkalden. Das Quad wurde durch die Besitzer, welche sich zur Tatzeit im Urlaub befanden, zuvor im Carport untergestellt. Durch Anwohner wurde dieses am Morgen des 02.08.2019 gegen 06:00 Uhr im Damaschkeweg aufgefunden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Täter das Quad aus dem Carport fuhren oder rollten, um dieses zu entwenden, es allerdings aus bisher unbekannten Gründen am Fundort zurückließen. Zeugen, welche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Meiningen unter der 03693/591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell