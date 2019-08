Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack gestohlen

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter hatten am 02.08.2019 in der Zeit von 14:10 Uhr bis 14:15 Uhr einen Rucksack am Busbahnhof in Hildburghausen gestohlen. Der Besitzer hatte diesen auf einen Pflanzkübel abgestellt, um seinen in 20 Meter Entfernung stehenden Rollator zu holen. Als er zum Pflanzkübel zurück kam, war der graue Rucksack nicht mehr auffindbar. In dem Rucksack befanden sich neben dem Einkauf, die Geldbörse des 61-jährigen Mannes mit Bargeld, Personalausweis und diversen Karten sowie das Handy der Marke Sony. Der Geschädigte sah unweit des Tatortes einen Mann und eine Frau, die vom dortigen Imbiss weg gingen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

