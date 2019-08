Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall verursacht und einfach weiter gefahren

Sachsenbrunn (ots)

Die Fahrerin eines PKW Opel befuhr am 02.08.2019 gegen 10:55 Uhr die Bundesstraße 281 von Sachsenbrunn kommend in Richtung Hirschendorf. Im Gegenverkehr näherte sich ein schwarzer PKW. Dieser wurde in diesem Moment durch einen noch unbekannten Kradfahrer überholt und kam somit der Opelfahrerin auf ihrer Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, zog diese ihr Fahrzeug nach rechts. In der Folge touchierte der Opel die Leitplanke und wurde an der gesamten rechten Seite beschädigt. Sowohl der Kradfahrer, als auch der Fahrer des schwarzen PKW setzten ihre Fahrt ungehindert fort. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall sowie zum Kradfahrer oder dem unbekannten schwarzen PKW machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

