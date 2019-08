Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt

Hildburghausen (ots)

Am Freitag, 02.08.2019, wurde gegen 14:25 Uhr in der Schleusinger Straße in Hildburghausen ein Fahrzeug kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die 34-jährige Fahrerin unter Einfluss von Drogen das Fahrzeug führte. Ein durchgeführter Test verlief positiv, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Bei der Durchsuchung der Frau wurden zudem weitere Betäubungsmittel gefunden und durch die Polizei sichergestellt. Sie muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell