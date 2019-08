Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Mofa gestürzt

Suhl (ots)

Ein Mofa-Fahrer war Donnerstagabend in der Hennebergstraße in Suhl unterwegs. An der Einmündung zur Judithstraße fuhr er über einen Gullideckel, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Schwerverletzt kam der 19-Jährige mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Am Mofa entstand leichter Sachschaden.

