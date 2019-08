Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Personen belästigt und Körperverletzung begangen

Barchfeld (ots)

Mittwochabend verhielt sich ein betrunkener Mann aggressiv gegenüber einer Familie in der Straße "Erlich" in Barchfeld. Die informierten Beamten stellten den Mann fest, der zunächst mehrere Personen verbal angriff. Einer Frau, die ihn beruhigen wollte, schlug er ins Gesicht. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm ein Wert von 2,2 Promille. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis für das Wohnhaus. Da er diesen nicht befolgte und erneut Anwohner bedrohte, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Er konnte in der Gewahrsamszelle in der Polizeiinspektion Bad Salzungen ausnüchtern und erhielt Anzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung.

