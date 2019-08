Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Rückwärtsfahren angestoßen

Römhild (ots)

Mittwochnachmittag rollte ein Fahrzeug-Führer mit seinem Mercedes Sprinter rückwärts von der Griebelstraße in den Mühlendamm in Römhild. Hierbei übersah er die offene Klappe von einem geparkten Verkaufsmobil und stieß dagegen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

