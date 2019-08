Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgänger angefahren

Schmalkalden (ots)

Ein Fußgänger überquerte am Mittwoch gegen 22.45 Uhr die Straße "Obertor" in Schmalkalden in einer leichten Kurve. Er wurde dabei von einem Auto erfasst und über die Motorhaube geschleudert. Dabei verletzte sich der 30-Jährige und kam ins Krankenhaus. Laut Zeugen schnitt der unbekannte Fahrzeug-Führer die Kurve und fuhr nach dem Unfall einfach davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Alkotest ergab bei dem Fußgänger 1,04 Promille. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell