Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Laute Musik führte zu Körperverletzung

Kaltennordheim (ots)

Mehrere Jugendliche hielten sich am Dienstag kurz vor 22.00 Uhr auf der Fuldaer Straße in Kaltennordheim auf und hörten lautstark Musik. Da dies einen Anwohner störte, kam er aus seinem Haus, trat einem 14-Jährigen in den Rücken, würgte diesen und nahm ihn in den Schwitzkasten. Ein weiterer Anwohner hielt den Mann von weiteren Handlungen ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

