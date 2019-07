Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand im Keller - Ermittlungsergebnis

Bad Salzungen (ots)

Bei dem Kellerbrand am Donnerstagvormittag (25.07.2019) in einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen, über den bereits berichtet wurde, handelte es sich um Brandstiftung. Dies haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei Suhl ergeben.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell