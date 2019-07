Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Diebstahl aus PKW

Suhl (ots)

Ein Zeuge stellte Dienstagabend beim Vorbeifahren zwei Personen fest, die sich an geparkten Autos in der Straße der Opfer des Faschismus in Suhl zu schaffen machten. Sie versuchten, die Türen zu öffnen. Der Zeuge hielt an und beobachtete die beiden weiter. Sie gelangten in das Innere eines Opels und durchsuchten diesen. Die informierten Polizisten stellten die Männer kurze Zeit später im Stadtpark Suhl fest. Es handelte sich um zwei 25-jährige Libyer, die beide eine Anzeige wegen versuchtem Diebstahls erhielten, da nach Angabe des Halters aus dem Auto nichts fehlte.

