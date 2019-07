Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbörse geklaut - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Ein derzeit noch Unbekannter entwendete bereits am 28.03.2019 die Geldbörse einer Frau im REWE-Markt in der Leipziger Straße in Meiningen. In dieser befanden sich zwei EC-Karten, mit welchen der Täter im Anschluss in der Sparkassenfiliale, ebenfalls in der Leipziger Straße in Meiningen, insgesamt 2500,00 Euro abhob. Auf den vorliegenden Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass der männliche Täter um 13.48 Uhr die Sparkasse betritt und diese um 13.53 Uhr wieder verließ. Wer erkennt diesen Mann wieder? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 321482 zu melden.

