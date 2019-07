Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann wurde geschlagen

Meiningen (ots)

Zwei unbekannte Männer verfolgten am Dienstag gegen 0.15 Uhr einen 18-Jährigen am Markt in Meiningen und griffen ihn von hinten an. Sie schlugen ihn anschließend ins Gesicht und verletzten ihn dadurch. Mit dem Rettungswagen kam der junge Mann ins Klinikum. Die beiden Angreifer flüchteten nach der Tat. Laut Personenbeschreibung war einer der Täter Anfang 20, er trug kurze blonde Haare und ein weißes Oberteil. Der Zweite war mit einer schwarzen Jacke oder einem Pullover mit weißem Aufdruck auf dem Ärmeln und einer kurzen Hose bekleidet. Er trug dunkle Haare und einen Dreitagebart. Beide könnten nach Angaben des Verletzten osteuropäischer Herkunft sein. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

