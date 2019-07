Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Hildburghausen (ots)

Bereits am 19.07.2019 (Freitag) gegen 13.45 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer eines Multivans und einem Mann, der zwei Kinder sowie zwei Hunde auf Höhe des Schwimmbades in der Straße "Leinodsfeld" in Hildburghausen mit sich führte. Im Zuge der Streitigkeit warf der Mann seinen Roller gegen den Multivan. Außerdem griff er in das Lenkrad, als der Fahrer gerade anfahren wollte, so dass das Fahrzeug kurzzeitig außer Kontrolle geriet. Die Polizei bittet Zeugen, die diese Auseinandersetzung beobachtet haben, sich beim zuständigen Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 03685 778-112 zu melden.

