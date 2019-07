Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Werkzeug aus Werkstatt geklaut

Dillstädt (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh stiegen Unbekannte in eine Werkstatt im Bodenweg in Dillstädt ein, durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Elektrowerkzeuge mit Tools, Schraubenschlüsseln, Schraubendrehern und ähnlichem. Außerdem ließen die Unbekannten einen Satz Autoräder mitgehen. Der Beuteschaden wird auf mindestens 3.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

