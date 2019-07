Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Verkehrsunfälle am selben Ort

Barchfeld (ots)

Innerhalb von rund 24 Stunden ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle mit zum Teil schwer verletzten Personen am selben Ort. Die Rede ist von der Kreuzung Am Friedhof und Liebensteiner Straße in Barchfeld. Zunächst ereignete sich am Freitag, den 26.07.2019, um 14:22 Uhr ein Unfall zwischen einem Pkw und einer Simson. Die 29 Jahre alte Fahrerin des Pkw´s wollte von der Straße Am Friedhof die Liebensteiner Straße überqueren und gegenüber in die Lange Gasse fahren. Dabei übersah sie ein von links kommendes und vorfahrtberechtigtes Kleinkraftrad der Marke Simson, welches mit zwei Personen besetzt war. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 17 Jahre alte Fahrer der Simson und sein 14 jähriger Sozius zu Fall kamen und sich beide schwer verletzten. Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Klinikum Bad Salzungen verbracht. Die Personen im Pkw blieben unverletzt, beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war bis gegen 16 Uhr voll gesperrt.

Der zweite Unfall ereignete sich am Samstag, den 27.07.2019, um 15:10 Uhr. Erneut kam der Unfallverursacher, ein 78 Jahre alter Pkw-Fahrer, aus der Straße Am Friedhof und wollte gegenüber in die Lange Gasse fahren. Diesmal wurde eine von rechts kommende, 20 Jahre alte Fahrerin eine Pkw VW übersehen, welche geradeaus fahren und der Liebensteiner Straße weiter folgen wollte. Durch die Wucht der Kollision wurde ihr Fahrzeug jedoch in die Einmündung der Langen Gasse geschoben, wo es gemeinsam mit dem Pkw Opel des Verursachers zum Stehen kam. Die junge Frau wurde dabei ebenfalls schwer verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Bad Salzungen verbracht. Der Fahrer des Opels blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren erneut nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Liebensteiner Straße halbseitig gesperrt, der Verkehr konnte durch Regulierung der Polizeibeamten an der Unfallstelle vorbei geführt werden.

