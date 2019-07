Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Samstag, den 27.07.2019, auf dem Parkdeck des Kauflands in Bad Salzungen. Dort stellte die 40 Jahre alte Geschädigte ihren Pkw der Marke Opel um 13:07 Uhr ab. Sie parkte dabei vorwärts in die Parklücke ein, sodass die Fahrzeugfront zum Gebäude zeigte. Als die Dame um 14:00 Uhr ihren Einkauf abgeschlossen hatte und zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Heckstoßstange oberhalb des Kennzeichens fest. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug beim Rückwärtsfahren den Pkw der Geschädigten angerempelt, dem Schadensbild nach zu urteilen entstand die Delle durch die Anhängerkupplung des Verursachers. Dieser verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695/5510 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

