Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Zella-Mehlis (ots)

Am 27.07.2019, 19:30 Uhr fuhr ein 40 jähriger Bürger aus Zella-Mehlis vom Bahnhof Oberhof in Richtung L 3247. Kurz vor der Einmündung kollidierte er mit einer Baustellenabsicherungseinrichtung und anschließend mit der Leitplanke. In Folge dessen kam der 40 jährige mit seinem Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab vor Ort einen Wert von 2,0 Promille außerdem räumte er ein, Cannabis konsumiert zu haben. Weitere Prüfungen ergaben dass der 40 jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und entsprechende Anzeigen gefertigt.

