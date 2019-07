Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Am 26.07.2019, 17:55 Uhr befuhr eine 59 jährige Fahrzeugführerin aus Themar mit ihrem Fahrzeug in Suhl die Schleusinger Straße in Richtung Schleusingen. Beim Fahrspurwechsel übersah diese den neben ihr fahrenden Pkw und es kam zur seitlichen Kollision. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

