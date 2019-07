Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbelehrbare Fahrzeugführerin gleich zwei Mal erwischt

Walldorf (ots)

Am Abend des 26.07.2019 wurde eine 38-jährige Fahrzeugführerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Walldorf unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen beachtlichen Wert von 3,11 Promille. Die Fahrzeugführerin wurde zur Blutentnahme ins Klinikum Meiningen gebracht. Ihr Führerschein wurde aufgrund des Anfangsverdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sichergestellt. Am 27.07.2019 setzte die unbelehrbare Fahrzeugführerin dem Spektakel noch einen drauf. In den Abendstunden führte sie wiederholt ihr Fahrzeug mit 3,41 Promille und war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis - diese wurde ihr am Vortag abgenommen. Auf die 38-jährige Frau kommen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

