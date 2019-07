Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betonmülleimer auf Bahnhofsvorplatz zerstört

Meiningen (ots)

In der Nacht vom 26.07.2019 zum 27.07.2019 zerstörten unbekannte Täter einen Betonmülleimer auf dem Bahnhofsvorplatz in Meiningen. Der Mülleimer lag ca. 5 m, zerbrochen in mehrere Einzelteile, neben seinem ursprünglichen Standort. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

