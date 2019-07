Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Suhl (ots)

Ein 28 Jähriger wurde am späten Freitagabend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann wurde in der Neu-Ulmer Straße in Meiningen kontrolliert und mit ihm wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutentnahme im Klinikum Meiningen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sind die Folgen der Fahrt.

