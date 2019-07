Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verbotswidrig abgebogen und Kollision verursacht

Suhl (ots)

Am Samstagmorgen ereignete sich im Bereich Meiningen, Leipziger Straße ein Verkehrsunfall. Hier beabsichtigte ein Taxi von der Leipziger Straße nach links in ein Grundstück einzubiegen, dies war jedoch durch Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierung untersagt. Die Fahrerin des Taxi übersah außerdem noch den Gegenverkehr, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Sowohl die beiden Insassen des entgegenkommenden Pkw, als auch die Taxifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

