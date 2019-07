Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Arbeitsunfall beim Lkw entladen

Suhl (ots)

Am Freitag Vormittag kam es im Bereich Hohleborn zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Lkw Kipper war auf einem unbefestigtem Weg dabei, seine geladene Erde abzukippen. Hierbei geriet der Vierachser in Schräglage und fiel in Folge dessen gänzlich auf die rechte Fahrzeugseite um. Der Fahrer des Lkw befand sich zu dieser Zeit in seinem Führerhaus und prallte durch das Umkippen auf die innere Beifahrerseite. Dadurch wurde dieser schwer verletzt und konnte nur durch Kameraden der Feuerwehr geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell